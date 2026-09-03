Küçük Yaz iştahıyla şaşırttı, görenlerin canı çekti! Gizem Karaca o anları böyle paylaştı... | Video
03 Eylül 2026 13:38
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gizem Karaca, kızı Yaz ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Minik Yaz'ın sevimli halleri her defasında sosyal medyada ilgi odağı olurken, Karaca'nın son paylaşımı da yine tebessüm ettirdi. Kızı Yaz'ın iştahlı hallerini kayda alan ünlü oyuncunun o paylaşımı, izleyenlerin iştahını kabarttı.
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