Doktoru dinlenmesini tavsiye etmişti! Hamile Ece Seçkin 20 gün sonra sahnelere döndü!

03 Eylül 2026 00:05

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, hamile olduğunu hayranlarına duyurmuştu. Ece Seçkin’in doktoru sanatçının hamileliği süresince dinlenmesini tavsiye etmişti. Ünlü şarkıcı, 20 gün sonra sahneye çıktı. Şarkıcı, dans koreografisine girecekken hamile olduğunu hatırlayınca kendisini durdurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte Ece Seçkin’in o anları!