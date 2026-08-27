Bade İşçil'den nefes kesen su altı macerası! Derinliklere daldı, her yeri tek tek keşfetti | Video

27 Ağustos 2026 14:41

Televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden Bade İşçil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Su altına dalan ünlü oyuncu, denizin derinliklerindeki keşif anlarını takipçileriyle paylaştı. Kayalıklar, yosunlarla kaplı zemin ve su altında hareket eden deniz canlılarını görüntüleyen İşçil, bu anları adeta su altı belgeselini andıran bir kurguyla takipçilerine sundu.