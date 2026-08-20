Evde bakın kimin sözü geçiyor! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den samimi itiraf!
20 Ağustos 2026 20:10
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün Survivor eski şampiyonu Hilmi Cem’in düğününe katıldı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, düğün öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ‘evde kimin sözü geçiyor?’ sorusuna samimi bir cevap vererek herkesi güldürdü. İşte o açıklamanın detayları!
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