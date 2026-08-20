Konserinde fenalaşıp hayranlarını korkutmuştu! Şarkıcı Atiye hamileliğinin nasıl geçtiğini böyle özetledi… | Video
20 Ağustos 2026 09:56
Geçtiğimiz günlerde vereceği konser öncesinde fenalaşarak sahneye çıkamayan ve sevenlerini endişelendiren Atiye, sosyal medyada paylaştığı mizahi videoyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının hamilelik sürecini esprili karelerle özetlediği paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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