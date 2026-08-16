Gözyaşlarını tutamadı! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’in nikahından kareler paylaşıldı!

16 Ağustos 2026 21:40

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Georgina Rodriguez’le sürpriz bir şekilde evlendi. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, nikahtan karelerini sır gibi saklarken bugün ilk kez yaptıkları paylaşımla kareleri paylaştı. İşte dünyanın merakla beklediği düğünden o dikkat çeken anlar!