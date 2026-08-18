1 aydır geçmek bilmedi! Pelin Akil'den endişelendiren sağlık açıklaması: "O kadar rahatsız edici ki..." | Video
18 Ağustos 2026 15:36
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli anlar sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Pelin Akil, bu kez takipçilerini endişelendiren bir paylaşımla gündeme geldi. Bir süredir fiziksel bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini belirten ünlü isim, yaşadığı sıkıntının 1 aydır kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
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