Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası'nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı! | Video

07 Ekim 2026 09:29

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen son defilede sergilenen podyum şovu, marjinal kostümleri ve tartışmalı sembolleriyle kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı. Tasarımlardaki temaların cinsiyetsizlik vurgusu ve inanç değerlerini hedef alan unsurlar içermesi, sosyal medyada ve kamuoyunda sert eleştirileri beraberinde getirdi. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine taşıdı.