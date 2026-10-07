Ebru Şahin’den etkinlik öncesi hazırlık! O anlarını paylaştı, güzelliğiyle yine dikkat çekti... | Video
07 Ekim 2026 09:21
Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Ebru Şahin, katılacağı bir etkinlik öncesinde kamera karşısına geçti. Hazırlık anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, doğal şıklığı ve zarafetiyle adından söz ettirdi.
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