Derin Mermerci'nin yalısına vapur çarptı! Korkunç anları sosyal medya hesabında paylaştı | Video
07 Ekim 2026 09:07
Boğaz'daki tarihi yalısıyla bilinen Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki yalısına yolcu vapuru çarptı. O anları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı.
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