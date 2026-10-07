Kıvanç Tatlıtuğ aldığı sosyal medya kararına açıklık getirdi: Canım sıkıldığı için kapattım!
07 Ekim 2026 21:25
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün rol aldığı filmin galasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabını neden kapattığı ile ilgili konuya açıklık getirdi. İşte o açıklamanın detayları!
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