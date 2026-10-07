Fenerbahçeli yıldız N’Golo Kante'nin sessiz kahramanlığı! 5 milyon doları çocuklar için harcadı: Servetini iyiliğe adadı! | Video

07 Ekim 2026 09:56

Saha içindeki hırsı ve başarısıyla milyonların sevgilisi olan Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu kez şatafatlı dünyadan uzakta sergilediği tutumuyla gündeme oturdu. Milyon dolarlık transferlerin ve lüks hayatın gölgesinde sessiz sedasız bambaşka bir yaşam süren tecrübeli oyuncunun, kimselere duyurmadan imza attığı o dev hamle herkesi duygulandırdı. İşte ünlü futbolcunun pırıltılı ışıkların arkasında yürüttüğü o gizli dünyasının tüm detayları...