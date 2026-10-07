Yeşilçam’ın ustası son yolculuğuna uğurlandı! ‘Altın Çocuk’ Göksel Arsoy’a veda… | Video
07 Ekim 2026 15:45
Türk sinemasında bir döneme damgasını vuran "Altın Çocuk" lakaplı usta sanatçı Göksel Arsoy, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Samanyolu, Şafak Bekçileri ve Türk sinemasının ilk ajan filmi serisi Altın Çocuk ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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