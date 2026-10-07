Kardeş acısıyla İstanbul'u terk edip sırra kadem basmıştı! Oyuncu Mustafa Uğurlu: "Bir parçam yok oldu" | Video
07 Ekim 2026 10:17
Abisi Ahmet Uğurlu'nun acısıyla sarsılan usta oyuncu Mustafa Uğurlu, uzun süren sessizliğini Cihangir'de bozdu. İstanbul'dan uzaklaşıp Bodrum'un bir köyüne yerleştiğini söyleyen başarılı oyuncu, kaybının ardından yaşadığı derin duyguları yürek burkan sözlerle dile getirdi.
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