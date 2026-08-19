Video Magazin Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evlilik sorusunda gözleri parladı! İlayda Alişan geçiştirdi!
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evlilik sorusunda gözleri parladı! İlayda Alişan geçiştirdi!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin evlilik sorusunda gözleri parladı! İlayda Alişan geçiştirdi!

19 Ağustos 2026 21:33

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir oyuncu İlayda Alişan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu birliktelikleri süre Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bugün konsere geldi. Ünlü çift, gazetecilerin evlilik sorularına da cevap verdi. Evlilik sorusu sonrası Oğulcan Engin’in gözleri parlarken İlayda Alişan ise soruları ‘kısmet’ diyerek geçiştirdi. İşte o anlar!

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