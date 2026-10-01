Ajda Pekkan yine enerjisiyle gündemde! Yeni şarkısını sokakta söyledi | Video
01 Ekim 2026 09:59
Ajda Pekkan, Bursa konseri öncesi şehirde yürüyüş yaparken enerjisiyle dikkat çekti. Ünlü sanatçı, yeni şarkısını sokak ortasında bağıra çağıra söylerken o anlar kameralara yansıdı.
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