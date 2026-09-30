Ajda Pekkan’dan kardeşi Semiramis Pekkan’a duygusal doğum günü mesajı: Hayat boyu…

30 Eylül 2026 18:08

Süper Star Ajda Pekkan, bugün yaptığı paylaşımla kardeşi Semiramis Pekkan’ı kutladı. Ajda Pekkan, doğum günü olan kız kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününe özel duygu dolu bir paylaşım yaptı. İşte herkesi duygulandıran Ajda Pekkan’ın o paylaşımı!