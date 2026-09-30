"Yensen de yenilsen de gönlümüz hep sende!" Altı Üstü İstanbul ekibinden milli takıma tam destek! | Video
30 Eylül 2026 09:26
ATV'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un oyuncuları, Bursa'da oynanan Türkiye–İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Millî Takımımızı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı formalarıyla tribündeki yerlerini alan heyecanlı ekip, "Yensen de yenilsen de kalbimiz seninle" diyerek maç boyunca millilerimize coşkulu bir destek verdi.
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