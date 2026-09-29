Bir yiğidin profili: Kaşif Kozinoğlu’nu yakından tanıyalım! NATO şampiyonluğundan gizli operasyonlara... | Video

29 Eylül 2026 09:01

Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli vefatıyla gündeme gelen Kaşif Kozinoğlu, NATO şampiyonluğundan Polis Özel Harekat'ın kuruluşuna kadar pek çok kritik görevde yer almış bir askerdir. 35 yıllık meslek hayatının büyük bölümünü Bosna, Çeçenistan ve Afganistan'daki uluslararası operasyonlarda geçiren Kozinoğlu, vefatından önce yaşadığı tüm adli ve askeri süreçleri Silivri'de bıraktığı 2 bin sayfalık el yazısı hatıratında kaleme almıştır.