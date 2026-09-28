İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü! | Video

28 Eylül 2026 11:55

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, kuzeninin düğününde starlık kimliğini bir kenara bırakarak pistte doyasıya eğlendi. Arnavut kültürünün geleneksel dansı eşliğinde kendini müziğe kaptıran ünlü yıldızın o anları izlenme rekorları kırdı.