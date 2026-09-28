İçindeki Balkan kızını ortaya çıkardı! Dua Lipa kuzeninin düğününde tüm kurtlarını döktü! | Video
28 Eylül 2026 11:55
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, kuzeninin düğününde starlık kimliğini bir kenara bırakarak pistte doyasıya eğlendi. Arnavut kültürünün geleneksel dansı eşliğinde kendini müziğe kaptıran ünlü yıldızın o anları izlenme rekorları kırdı.
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