Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı ilk mesleğiyle şaşırttı! Beyza Gümülcine oyunculuktan önce bakın ne yapıyormuş... | Video
27 Eylül 2026 11:12
Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisi, Almanya'dan 90'ların Adana'sına uzanan hikayesiyle kısa sürede izleyicinin beğenisini kazandı. Dizide Leyla Breger karakterine hayat vererek Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Beyza Gümülcine, sergilediği performans ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
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