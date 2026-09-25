Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka elleriyle kebap yaptı | Video

25 Eylül 2026 11:03

Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka, bu kez oyunculuğuyla değil, mutfaktaki hünerleriyle gündeme geldi. Aka, ocağın başına geçerek kebap hazırlamaya koyuldu. Etleri özenle hazırlayan ve şişlere dizen ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.Oyuncunun mutfaktaki keyifli anları dikkat çekerken, kebap hazırlarken sergilediği hünerler de renkli görüntülere sahne oldu.