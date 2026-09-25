Güllü dosyasında yeni perde! Düğümü çözecek 4 kritik isim belli oldu! | Video

25 Eylül 2026 10:06

Sanatçı Güllü'nün Yalova'daki şüpheli ölümünün ardındaki karanlık sırlar, 1 Ekim'de görülecek tarihi duruşmada nihayet gün yüzüne çıkıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinin gölgesinde başlayacak olan yargılamada kürsüye çıkacak o dört kritik tanığın söyleyecekleri, cinayet dosyasının seyrini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Eski nişanlıdan aile dostlarına kadar uzanan bu şok edici çemberde verilecek ifadeler, kapalı kapılar ardında yaşanan kan dondurucu gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne serecek.