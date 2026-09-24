Kanser mücadelesi vermişti... Semiramis Pekkan'dan kaliteli yaş almanın sırları: "Hayatımda iki vazgeçilmez var" | Video
24 Eylül 2026 11:58
Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus oranının artışa geçtiği bu dönemde Akademik Geriatri Derneği, "Beslenmeni Fark Et" hareketi kapsamında önemli bir buluşmaya imza attı. Etkinlikte deneyimlerini paylaşan Semiramis Pekkan; uyku, düzenli egzersiz ve tütün ürünlerinden uzak durmanın önemini vurgularken, Dernek Başkanı Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil ise 65 yaş üstü tüm bireylere geriatri kontrolü ve basit ev egzersizleri tavsiyesinde bulundu.
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