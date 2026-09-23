Video Yaşam Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

23 Eylül 2026 23:23

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içinde iki tır ile bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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