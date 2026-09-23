Video Yaşam İzmir'de köpeğini gezdiren şahıs, anne kediye tekme attı! O anlar kamerada
İzmir'de köpeğini gezdiren şahıs, anne kediye tekme attı! O anlar kamerada

İzmir'de köpeğini gezdiren şahıs, anne kediye tekme attı! O anlar kamerada

23 Eylül 2026 10:46

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir apartmandan çıkan şahıs, bina önünde yavrularıyla birlikte duran kediye tekme attı. Tekmenin ardından korkan anne kedinin, şahsın yanındaki köpeğe saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğiyle dışarı çıkan bir şahıs, bina girişinde yavrularıyla birlikte duran anne kediye aniden tekme attı. Aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran ve yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden kedi, şahsın yanındaki köpeğe saldırdı.
Yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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