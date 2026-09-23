Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, araçlar mahsur kaldı! | Video
23 Eylül 2026 09:33
Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Çöken yoldaki onlarca aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Olay, Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
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