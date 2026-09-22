Esenyurt'ta pompacıya silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video
22 Eylül 2026 15:03
Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, benzin istasyonunda çalışan pompacıya silahlı saldırı düzenledi. O anlar kameraya yansıdı.
Yaşanan silahlı saldırıdan önce saldırganın çevrede keşif yaptığı, benzin istasyonunun tuvaletini kullandığı öğrenildi. Ardından ise Torun'un yanına yaklaşan şahsın tabanca ile ateş ettiği anlar saniye saniye işyeri kameralarına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Esenyurt'ta pompacıya silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 22.09.2026 | 14:38
00:43
Avcılar'da hırsızlık için binaya giren 3 şüpheli kamerada | Video 22.09.2026 | 14:38
01:14
Sakarya'da denizde oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 22.09.2026 | 14:20
00:50
Çerkezköy’de otomobil ve minibüs çarpıştı | Video 22.09.2026 | 13:34
04:48
Uşak'ta bariyere çarpan alkol yüklü tır alev topuna döndü | Video 22.09.2026 | 13:17
08:54
01:04
01:23
01:23
01:53
04:25
00:44
Trafik kazasında başlayan husumet 5 ay sonra cinayetle bitti | Video 22.09.2026 | 11:29
01:04
00:28
01:22
01:14
00:26
Manisa'da okul önünde ateş açtı! 8 yaralı... Kaçan şüpheli kamerada 22.09.2026 | 10:06
02:24
04:31
Sipsinin yaşayan hazinesi: Halime Özke | Video 22.09.2026 | 09:35
00:47
Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendi | Video 22.09.2026 | 09:29