Video Yaşam Esenyurt'ta pompacıya silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video
Esenyurt'ta pompacıya silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video

Esenyurt'ta pompacıya silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video

22 Eylül 2026 15:03

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, benzin istasyonunda çalışan pompacıya silahlı saldırı düzenledi. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, 18 Eylül'de Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilk olarak benzinliğin tuvaletini kullanan kimliği belirsiz şahıs, ardından hızla Ferhat Torun'un yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı tabanca ile 1 el ateş eden saldırgan, ardından ise silahının tutukluk yapması sonucunda koşarak kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, silahla vurulan genç ise sırtından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Torun'u hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından başlattığı geniş çaplı çalışma ile silahlı saldırganı kısa süre içerisinde yakalarken, Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan silahlı saldırıdan önce saldırganın çevrede keşif yaptığı, benzin istasyonunun tuvaletini kullandığı öğrenildi. Ardından ise Torun'un yanına yaklaşan şahsın tabanca ile ateş ettiği anlar saniye saniye işyeri kameralarına yansıdı.
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