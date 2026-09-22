Video Yaşam Çaldıkları çelik kasaları dereye attılar, altınları motosiklet koltuğuna sakladılar | Video
Çaldıkları çelik kasaları dereye attılar, altınları motosiklet koltuğuna sakladılar | Video

Çaldıkları çelik kasaları dereye attılar, altınları motosiklet koltuğuna sakladılar | Video

22 Eylül 2026 12:11

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir evden içerisinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 2 çelik kasanın çalınmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altında gizlenmiş vaziyette bulunurken, dereye atılan kasalar da dalgıçlar tarafından çıkartıldı.

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir evden 2 çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Saha araştırması ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı.

Şüphelilere ait 3 farklı adres ile 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda, spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi. Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attıkları belirlenen 2 çelik kasa da bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Ş.G., E.C. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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