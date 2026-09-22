Ayşegül Yaşar cinayetinde korkunç detaylar: Arabadaki cesetle saatlerce… | Video

22 Eylül 2026 11:42

Osmaniye'de 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın şüpheli kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ekranlara taşındı. 24 Ağustos'ta kaybolan ve en son sosyal medyadan tanıştığı Tamer Kahveci'nin aracında görülen Yaşar'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Kahveci, talihsiz kadını altınları için öldürdüğünü belirterek gömdüğü yeri anlattı. Cinayetle ilgili ortaya çıkan her detay kan dondururken katil ve ailesiyle ilgili de karar açıklandı. İşte korkunç cinayetin ayrıntıları…