İstanbul'da tırın yakıt deposunda 224 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video
22 Eylül 2026 10:28
İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
00:26
Manisa'da okul önünde ateş açtı! 8 yaralı... Kaçan şüpheli kamerada 22.09.2026 | 10:06
02:24
04:31
Sipsinin yaşayan hazinesi: Halime Özke | Video 22.09.2026 | 09:35
00:47
Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırgan böyle görüntülendi | Video 22.09.2026 | 09:29
02:12
03:07
Boğazına şeker kaçan adam heimlich manevrasıyla kurtarıldı: O anlar kamerada 22.09.2026 | 09:11
01:34
Güngören’de önündeki taksiye çarpan otomobil takla attı! Kaza kamerada 22.09.2026 | 09:05
01:50
Refüje çarpan otomobil devrildi! Sürücünün yaralandığı kaza kamerada 22.09.2026 | 08:56
01:25
SON DAKİKA: Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var! | Video 22.09.2026 | 08:53
01:36
Ankara'da motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 22.09.2026 | 08:29
01:58
00:51
Van’da trafik kazası: 5 yaralı 21.09.2026 | 23:52
00:30
Keşan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 21.09.2026 | 18:27
01:51
03:54
00:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde metrobüs, motosiklete çarptı! | Video 21.09.2026 | 15:27
01:23
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu! 151 şüpheli yakalandı | Video 21.09.2026 | 15:13
00:46