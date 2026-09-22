İstanbul'da tırın yakıt deposunda 224 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video

22 Eylül 2026 10:28

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.