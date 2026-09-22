Sipsinin yaşayan hazinesi: Halime Özke | Video

22 Eylül 2026 09:43

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde 7 yaşında öğrendiği sipsiyi yıllardır yaşatan Halime Özke, Teke yöresine ait geleneksel çalgısının son temsilcilerinden biri. UNESCO Bilim Kurulu tarafından 2017 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilen Özke, geleneğin yeni kuşaklara aktarılmamasından endişe ediyor.