Balıkesir’de korkutan orman yangını! Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 21 Eylül 2026 15:15 Balıkesir'in Kocaavşar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kocaavşar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlk olarak arazide başlayan ve daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangına Balıkesir Orman Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri ile havadan yangın söndürme araçlarıyla müdahale ediliyor.