Fren yerine gaza bastı, benzinliğin içine daldı! | Video 21 Eylül 2026 09:04 İstanbul Küçükçekmece'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle benzin istasyonunun malzeme odasına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve malzeme odasında maddi hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Halkalı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, 34 KGJ 764 plakalı otomobiliyle yakıt almak üzere istasyona geldi. Yakıt aldıktan sonra istasyondan çıkmak isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybederek benzin istasyonunun malzeme odasına girdi. Kazanın ardından çevredekiler, araçta bulunan sürücü ve yolcuyu otomobilden çıkardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde ve benzin istasyonunun malzeme odasında maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.