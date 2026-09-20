Video Yaşam Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video
Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video

Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video

20 Eylül 2026 17:04

Sarıyer’de binanın çatısında çıkan yangında kopan parçalar park halindeki aracın üzerine düştü. Minibüste hasar oluşurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Maden Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çatıdan kopan parçalar, park halinde bulunan kapalı kasa minibüsün üzerine düştü. Aracın ön kısmı ve tavanında hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen, yaralanan ya da mahsur kalan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, yangın çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vücuduna çöp poşeti geçirip otomobili kundakladı... Yangın, 3 katlı binaya sıçradı | Video 04:07
Vücuduna çöp poşeti geçirip otomobili kundakladı... Yangın, 3 katlı binaya sıçradı | Video 20.09.2026 | 17:08
Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video 02:27
Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video 20.09.2026 | 16:58
4 ilde organize suç yapılanması operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:47
4 ilde organize suç yapılanması operasyonu! 22 şüpheli gözaltına alındı | Video 20.09.2026 | 16:27
Asena Trabzon’a gitti! Horon teptiği anlar sosyal medyayı salladı | Video 00:38
Asena Trabzon'a gitti! Horon teptiği anlar sosyal medyayı salladı | Video 20.09.2026 | 16:20
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler | Video 00:23
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda şok detaylar! Dansöz oynatıp fuhuş partileri düzenlemişler | Video 20.09.2026 | 14:24
Üsküdar’da feci kaza! Önündeki araca çarpan motokurye ağır yaralandı: O anlar kamerada 00:31
Üsküdar’da feci kaza! Önündeki araca çarpan motokurye ağır yaralandı: O anlar kamerada 20.09.2026 | 12:38
Şişli’de kadın sürücüler arasındaki yol tartışması kavgaya dönüştü: ’Beni öyle çekemezsin kafanı kırarım’ | Video 02:06
Şişli’de kadın sürücüler arasındaki yol tartışması kavgaya dönüştü: 'Beni öyle çekemezsin kafanı kırarım' | Video 20.09.2026 | 11:53
20 yıllık ev alma hayali kabusa döndü! Biber temizleyerek biriktirmişti: Talihsiz kadın 2’nci kez aynı yöntemle böyle dolandırıldı! 04:21
20 yıllık ev alma hayali kabusa döndü! Biber temizleyerek biriktirmişti: Talihsiz kadın 2’nci kez aynı yöntemle böyle dolandırıldı! 20.09.2026 | 11:16
Koyun yünleri içerisine gizlemişler! Siirt’te durdurulan araçta 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi | Video 00:37
Koyun yünleri içerisine gizlemişler! Siirt'te durdurulan araçta 37 kilo 600 gram esrar ele geçirildi | Video 20.09.2026 | 11:10
Eşine işkence eden sanığa 11,5 yıl hapis istemi! | Video 01:00
Eşine işkence eden sanığa 11,5 yıl hapis istemi! | Video 20.09.2026 | 10:53
Manavgat’ta motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı! 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada 01:54
Manavgat'ta motorlu bisiklet ile otomobil çarpıştı! 1 kişinin yaralandığı kaza kamerada 20.09.2026 | 10:21
Bursa’da kamyonetin çarptığı araç, otomobilin üzerine devrildi! Kaza anı kamerada 02:00
Bursa'da kamyonetin çarptığı araç, otomobilin üzerine devrildi! Kaza anı kamerada 20.09.2026 | 10:19
Ankara’da bir kişi otoparktaki araçların üzerinde teker teker zıpladı: O anlar kamerada 01:29
Ankara’da bir kişi otoparktaki araçların üzerinde teker teker zıpladı: O anlar kamerada 20.09.2026 | 09:07
Masaj salonlarına fuhuş baskını! 31 şüpheli yakalandı | Video 01:28
Masaj salonlarına fuhuş baskını! 31 şüpheli yakalandı | Video 20.09.2026 | 08:56
Bağcılar’da sosyal medya üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya döndü! 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı | Video 00:34
Bağcılar’da sosyal medya üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya döndü! 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı | Video 20.09.2026 | 08:50
Nevşehir’de park halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 00:23
Nevşehir’de park halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 20.09.2026 | 08:46
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme... 2 şüpheli tutuklandı | Video 03:21
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme... 2 şüpheli tutuklandı | Video 19.09.2026 | 15:26
Esenler’de seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu! | Video 02:04
Esenler'de seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu! | Video 19.09.2026 | 14:51
Ambulansa yol vermeyen sürücü pişman oldu... Art arda ceza yedi | Video 00:35
Ambulansa yol vermeyen sürücü pişman oldu... Art arda ceza yedi | Video 19.09.2026 | 14:13
Aquaparkta feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti! 08:29
Aquaparkta feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetmişti! 19.09.2026 | 14:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA