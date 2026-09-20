Sarıyer’de binanın çatısında yangın paniği! | Video 20 Eylül 2026 17:04 Sarıyer’de binanın çatısında çıkan yangında kopan parçalar park halindeki aracın üzerine düştü. Minibüste hasar oluşurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 14.00 sıralarında Maden Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çatıdan kopan parçalar, park halinde bulunan kapalı kasa minibüsün üzerine düştü. Aracın ön kısmı ve tavanında hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayda ölen, yaralanan ya da mahsur kalan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, yangın çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.