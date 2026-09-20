Asena Trabzon'a gitti! Horon teptiği anlar sosyal medyayı salladı | Video
20 Eylül 2026 16:22
Trabzon'a giden ünlü sanatçı Asena, yöresel kıyafetleri giyip yaylada horon tepti. Kemençe eşliğinde coştuğu anları sosyal medyada paylaşan ünlü ismin "Burda horon oynanmaz, yaşanur" sözleri büyük ilgi gördü.
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