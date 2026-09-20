MİT'ten İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesine ağır darbe! 15'i İsrail vatandaşı olmak üzere 212 gözaltı | Video
20 Eylül 2026 14:29
İsrailli üst düzey yetkili İnsanları dolandırmakla görevli çalışanların moral ve motivasyonlarını kuvvetlendirmek maksadıyla dolandırıcılık ofislerine dansöz getirip oynatmışlar. Dansöz partilerinin yanısıra, fuhuş ve uyuşturucu partilerinin de çalışanların motivasyonunu artırmak için başvurulan yöntemlerden olduğu yansıyan bilgiler arasında...
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