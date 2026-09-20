Video Yaşam Eşine işkence eden sanığa 11,5 yıl hapis istemi! | Video
Eşine işkence eden sanığa 11,5 yıl hapis istemi! | Video

Eşine işkence eden sanığa 11,5 yıl hapis istemi! | Video

20 Eylül 2026 11:00

İstanbul'da eşi Seda Nur Atılkan'ı (30) öldüresiye dövüp, bıçakla tehdit ettiği belirtilen Uğur Atılkan (35) hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede; Uğur Atılkan'ın, önce sarj kablosu ve kemerle Seda Nur'un boğazını sıktığı ardından boğazına bıçak dayayıp, "Şehadet getir. Bu gece buradan kimsenin kurtuluşu yok. Bu gece burada katliam yapacağım" dediği belirtildi.

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İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan, 21 Ağustos'ta iddiaya göre eşi Uğur Atılkan tarafından saatlerce darbedildi. Şüphelinin kendisini kısa süreliğine bırakmasının ardından evden kaçan Atılkan, komşularına sığındı. İhbarla adrese giden polis ekipleri Uğur Atılkan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 22 Ağustos'ta tutuklandı. Öte yandan olayın ardından Seda Nur Atılkan'ın canını kurtarmak için evden kaçtığı ve şüphelinin otomobille peşinden gittiği anlar ise çevredeki bir güvenlik kameralarına yansıdı.

BABASI İLE TEHDİT ETMİŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturma, 6 günde tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Uğur Atılkan'ın olay günü bir anda Seda Nur Atılkan'a saldırdığı, bacağına tekme attığı, boğazından tutarak yere doğru fırlattığı belirtildi. Ardından Seda Nur'un saçından tutarak başını yere vurduğu, kolundan ısırdığı ve yüzüne defalarca yumruk attığı da iddianamede yer buldu. Uğur Atılkan'ın şarj kablosu ve kemerle Seda Nur'un boğazını sıktığı, tokat attığı, sonrasında bıçağı boğazına dayayıp, "Şehadet getir. Bu gece buradan kimsenin kurtuluşu yok. Bu gece burada katliam yapacağım" dediği de yine iddianamede yer aldı. Uğur Atılkan'ın, Seda Nur'u babasını öldürmekle tehdit ettiği de vurgulandı. İddianamede; Uğur Atılkan'ın bir arbede olduğunu kabul ettiği ancak bilerek ve isteyerek vurmadığını söylediğine yer verildi.

'SAVUNMALAR SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Uğur Atılkan'ın üzerine atılı suçlamayı reddetmesine rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kati doktor raporuna göre Seda Nur'un, 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte olmayan şekilde' yaralandığının altı çizilirken; Uğur Atılkan'ın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna vurgu yapıldı. Beyanlar ve toplanan deliller ışığında Uğur Atılkan hakkında 'Silahla eşi kasten yaralama suçundan 4 yıl 6, tehdit suçundan ise 7 yıl toplam 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Öte yandan Uğur Atılkan hakkında 'Hakaret' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği de iddianamede yer aldı.

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