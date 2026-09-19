Video Yaşam Esenler'de seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu! | Video
Esenler'de seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu! | Video

Esenler'de seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu! | Video

19 Eylül 2026 14:58

Esenler Metris Kavşağı'nda seyir halindeyken yangın çıkan minibüse sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etti. Minibüs kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Metris Kavşağı Edirne istikametinde meydana geldi. Hakimiyetindeki 75 BB 762 plakalı minibüsten duman çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Ardından aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Bu sırada minibüsün sürücüsü yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Metris Kavşağı'nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

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