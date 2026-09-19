Video Yaşam Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... Kaza kamerada
Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... Kaza kamerada

Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı! 3 yaralı... Kaza kamerada

19 Eylül 2026 08:50

Osmaniye’de 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaza, saat 19.40 sıralarında Osmaniye-Toprakkale kara yolu Sebze Hali Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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