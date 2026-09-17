Sokaktaki gözyaşı milyonluk vurgunu çözdü! Şanlıurfa'daki 'çete inine' koçbaşılı baskın | Video 17 Eylül 2026 15:46 Samsun'da ağlayan bir kadının yardım çığlığı, Şanlıurfa'da güvenlik kameralarıyla donatılmış bir bağ evine uzanan ulusal dolandırıcılık ağını çökertti. Polisin kapıyı kırdığı anda çetenin, Ankara’daki başka bir kurbanı 2 milyon lira daha yatırması için telefonda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun sokaklarında devriye gezen Asayiş Şube polisleri, kaldırımda ağlayan bir kadını fark etti. Yanına gidip durumu öğrenen polisler, Telefon dolandırıcılığı şebekelerinden birinin izini buldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere inanarak evini satan ve elde ettiği 2 milyon 329 bin TL'yi dolandırıcılara kaptıran kadının ifadesi üzerine operasyonun düğmesine basıldı.

SİNYALLER GÜNEYDOĞU'YU İŞARET ETTİ

Teknik ve fiziki takip başlatan Samsun Emniyeti, telefon trafiğini adım adım izleyerek şebekenin merkez üssünü belirledi. Çetenin, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini "çağrı merkezi" gibi kullandığı ve yakalanmamak için evin etrafını güvenlik kameralarıyla donattığı tespit edildi.

BASKININ KORKUSUYLA TELEFONLARI PENCEREDEN ATTILAR

15 Eylül günü, Samsun ve Şanlıurfa polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında, bağ evinin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Baskın anında paniğe kapılan şüpheliler cep telefonlarını pencereden bahçeye fırlatsa da delilleri karartmayı başaramadı.

2 MİLYON LİRALIK İKİNCİ VURGUN TELEFONDA ENGELLENDİ

Baskın anında suçüstü yakalanan 3 şüphelinin, o esnada Ankara'da yaşayan bir kadınla görüşmeye devam ettiği anlaşıldı. Daha önce aynı şebekeye 1,5 milyon lira kaptıran ve evinde kahvaltısını yaptıktan sonra 2 milyon lira daha yatırmak üzere bankaya gitmeye hazırlanan mağdur, telefondan gelen operasyon seslerini duyunca durumu fark etti. Hemen karakola koşan kadın, kalan parasını kaptırmaktan son anda kurtuldu.

CEPHANELİK GİBİ 'ÇAĞRI MERKEZİ'

Eş zamanlı operasyonlar kapsamında toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kameralarıyla gözetlenen bağ evindeki aramalarda suç laboratuvarı ele geçirildi: 10 cep telefonu, 8 SIM kart 2 tablet, dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı, 56 Lyrica ve 12 Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. El konulan dijital materyaller incelemeye alındı. Şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.