Son dakika... Aleyna Kalaycıoğlu olayı cinayeti görüntüleri ortaya çıktı | Video

25.03.2026 | 07:30

Son dakika haberleri... istanbul Ümraniye'de işlenen Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ait en net görüntüler ortaya çıktı! İddiaya göre, müzisyen Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan, Kundakçı cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ait anlar yer aldı.

