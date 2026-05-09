Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video

Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza

09 Mayıs 2026 | 12:44

İstanbul Fatih'te trafikte başka bir aracı ısrarla takip ederek tartışma çıkardığı belirlenen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.