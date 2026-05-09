Fatih'te trafikte tartışan sürücüye 180 bin lira ceza | Video

09 Mayıs 2026 | 12:44

İstanbul Fatih'te trafikte başka bir aracı ısrarla takip ederek tartışma çıkardığı belirlenen sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı. Sanal devriye çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde olayın Fatih ilçesinde meydana geldiği belirlendi. Çalışmalarda araç sürücüsünün M.Y. olduğu tespit edildi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan sürücü M.Y., hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
