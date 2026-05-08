Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | Video

Ordu merkezli 15 ay süren dev operasyon: 41 tutuklama | 08 Mayıs 2026 | 16:34 Ordu Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada toplam 41 şüpheli tutuklandı.

15 ay süren titiz çalışma kapsamında örgütün deşifresine yönelik 21 ara operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma sürecinde 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 30 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca, 116 fişek, 1 Kaleşnikof tüfek ve 2 el bombası ele geçirildi.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda 51 şüphelinin banka hesabına, 8 taşınmaza ve 14 motorlu araca el konuldu. Ayrıca bir şirkete kayyum atandı.



Ordu merkezli 11 ilde 4 Mayıs 2026 tarihinde 55 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 12 tüfek, 19 tüfek kartuşu, 16 uyuşturucu hap, 2 laptop, 3 kılıç, çok sayıda örgütsel doküman ile çek-senet ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ülkeye girişi yasak olan egzotik bir piton yılanına da el konuldu.



Operasyon kapsamında gözaltına alınarak 7 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulanırken 11 şüpheli tutuklandı.



Soruşturmanın tamamında ise 42 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheliye ev hapsi verildi ve toplam 41 şüpheli tutuklandı.