Güvenlik kamerasını kıran şahıs kırdığı kameraya yakalandı | Video

08 Mayıs 2026 | 12:19

Mersin’in Erdemli ilçesinde arılığa giren kapüşonlu bir şahıs güneş enerjili güvenlik kamerasını kırarak devre dışı bıraktı. Şüpheli şahsın önce fotoğrafı ardından zarar verme anı da görüntülere yansıdı. Olayın hırsızlık girişimi olabileceğini belirten arıların sahibi Ebubekir Sadak, "Kamerayı profesyonelce kırıp devre dışı bırakıyor. Amacı arıları çalmak mı yoksa çevreye zarar vermek mi bilemiyoruz" dedi.