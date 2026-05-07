Video Yaşam 54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video

54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video

07 Mayıs 2026 | 13:49

Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen firari şahıs, polis ekiplerinden kaçmak için çıktığı çatı katında adeta saklambaç oynadı. Çatıda oturup aşağıdaki polis ekiplerini izleyen şüpheli, İnfaz Büro ekiplerince fark edilince çaresizce teslim olmak zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında "Tehdit" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 54 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen A.T.'nin saklandığı adres tespit edildi.


Adrese gelen polis ekiplerini fark eden şüpheli, kaçmak yerine çatı katına çıkıp saklanmaya çalıştı. Bir süre çatıda oturarak aşağıdaki ekipleri izleyen şahıs, polislerin kendisini fark etmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kaçacak yer kalmadığını anlayan firari, çaresizce teslim oldu.
Operasyon anları saniye saniye kameraya yansırken, ekiplerin dikkatli takibiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Öte yandan operasyonlar kapsamında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi daha yakalandı. "Kasten Öldürme" suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan İ.B. ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanırken, "Dolandırıcılık", "Hırsızlık" ve "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçlarından toplam 16 yıl cezası bulunan R.Ş. de gözaltına alındı.


Hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan E.A., "Yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunan M.K. (33), hırsızlık suçundan 8 yıl 2 ay 20 gün cezası bulunan G.O. ile "Kasten Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.G. de yakalanarak emniyete götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 01:32
54 suç kaydı bulunan şüphelinin çatıda yakalandığı anlar kamerada | Video 07.05.2026 | 13:48
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 01:59
Darp edilerek öldürüldü, kaza süsü verildiği ortaya çıktı | Video 07.05.2026 | 13:05
’MİT görevlisiyiz’ diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 01:25
'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı | Video 07.05.2026 | 12:04
Vatandaşların IBAN’larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 01:11
Vatandaşların IBAN'larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video 07.05.2026 | 11:31
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! Hayatımda ilk kez… | Video 00:08
Buse Terim kan ter içinde kaldı, panik anlarını paylaştı! "Hayatımda ilk kez…" | Video 07.05.2026 | 11:12
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 01:11
Boğazına yiyecek kaçan sürücüyü Heimlich manevrasıyla polisler kurtardı | Video 07.05.2026 | 10:33
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 02:49
Uzun yaşamın sırrı 35’te çözülüyor | Video 07.05.2026 | 10:32
Bayrampaşa’da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 00:43
Bayrampaşa'da ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şüphelilerden biri yakalandı | Video 07.05.2026 | 09:46
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL’ye patladı | Video 00:54
8 saniyelik akrobatik şov 69 bin TL'ye patladı | Video 07.05.2026 | 09:40
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 00:42
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı | Video 07.05.2026 | 09:38
Kağıthane’de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 00:50
Kağıthane'de vahşet! Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü | Video 07.05.2026 | 09:24
Adana’da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 00:49
Adana'da kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda böyle kaçtı | Video 07.05.2026 | 09:21
Antalya’da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 00:44
Antalya'da aracın hurdaya döndüğü kazayı burnu bile kanamadan atlattı | Video 07.05.2026 | 09:15
Ağrı’da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 05:50
Ağrı'da köylüler sel sularına traktörlerle müdahale etti | Video 07.05.2026 | 08:37
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 00:28
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:59
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 00:29
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 07.05.2026 | 07:29
Tekirdağ’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video 01:59
Tekirdağ’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video 07.05.2026 | 07:28
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü Korkuteli Barajı’nda aranıyor | Video 06:57
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü Korkuteli Barajı'nda aranıyor | Video 07.05.2026 | 07:28
Kayseri’de silah ticareti yapan 2 şahıs yakalandı | Video 00:55
Kayseri’de silah ticareti yapan 2 şahıs yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:28
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 00:45
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 06.05.2026 | 18:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA