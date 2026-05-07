Vatandaşların IBAN'larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video

07 Mayıs 2026 | 11:36

Hatay merkezli 5 ilde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis parasını vatandaşların hesap numaraları üzerinden transfer eden ve 2.2 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan örgütün üyeleri yakalandı.