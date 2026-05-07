Vatandaşların IBAN'larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon | Video

Video Yaşam Vatandaşların IBAN'larıyla yasa dışı bahis parası transferi yapan örgüte operasyon
07 Mayıs 2026 | 11:36

Hatay merkezli 5 ilde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis parasını vatandaşların hesap numaraları üzerinden transfer eden ve 2.2 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan örgütün üyeleri yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahisten elde edilen geliri vatandaşların hesap numarasını kullanarak aklayan örgüte yönelik operasyon gerçekleştirdi. MASAK raporunda belirtilen hesap hareketlerinde yaklaşık 2.2 milyar TL para giriş-çıkışı tespit edilen örgüte polis ekipleri tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan teknik takip ve hesap hareketlerine istinaden şahısların 2 ofiste halen yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 30 Nisan tarihinde Hatay merkezli Mersin, Antalya, Diyarbakır, İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonda toplam 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartı ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan gelirle elde edilen, 2021 model Audi marka araca, 2024 model Citroen marka araca ve 2024 model CFMoto marka motora tedbir konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şahıs ise ifadesi akabinde savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

