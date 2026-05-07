Video Yaşam İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video

İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video

07 Mayıs 2026 | 08:01

İzmir'in Beydağ ilçesinde, 2005 yılında tartıştığı Şükrü Dikil’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Ercan Özkoç (45), 21 yıl sonra yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ercan Özkoç'u yakaladı. Özkoç'un yapılan sorgusunda 'orman kanununa muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'hırsızlık' suç kayıtlarının da olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkoç, cezaevine teslim edildi.

Özkoç'un, ilçeye bağlı Çomaklar Mahallesi'nde 2005 yılında Şükrü Dikil'i aralarında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 00:28
İzmir’de 2005 yılındaki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:59
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 00:29
Türkeli sahilinde şüpheli cisim bulundu | Video 07.05.2026 | 07:29
Tekirdağ’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video 01:59
Tekirdağ’da motosiklet kazası: 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video 07.05.2026 | 07:28
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü Korkuteli Barajı’nda aranıyor | Video 06:57
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü Korkuteli Barajı'nda aranıyor | Video 07.05.2026 | 07:28
Kayseri’de silah ticareti yapan 2 şahıs yakalandı | Video 00:55
Kayseri’de silah ticareti yapan 2 şahıs yakalandı | Video 07.05.2026 | 07:28
Muğla’da trafik kazası: 1 ölü 00:45
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 06.05.2026 | 18:13
Muş Ovası’nda yağış sonrası menderesler güzel manzaralar sundu 01:24
Muş Ovası’nda yağış sonrası menderesler güzel manzaralar sundu 06.05.2026 | 18:09
Tekirdağ’da telefon dolandırıcıları kamerada: 3 gözaltı | Video 01:10
Tekirdağ'da telefon dolandırıcıları kamerada: 3 gözaltı | Video 06.05.2026 | 16:41
Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı, daire kullanılamaz hale geldi | Video 06:04
Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı, daire kullanılamaz hale geldi | Video 06.05.2026 | 15:23
Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi | Video 02:18
Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi | Video 06.05.2026 | 15:14
Diyarbakır’da mezuniyet kutlamasına giden öğrenciler kaza yaptı: 6 yaralı | Video 00:20
Diyarbakır'da mezuniyet kutlamasına giden öğrenciler kaza yaptı: 6 yaralı | Video 06.05.2026 | 13:41
Evlere dadanan hırsızlar kamerada: 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:44
Evlere dadanan hırsızlar kamerada: 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 06.05.2026 | 12:26
Jandarmadan 30 ilde uyuşturucu operasyonu: 392 şüpheli yakalandı | Video 01:37
Jandarmadan 30 ilde uyuşturucu operasyonu: 392 şüpheli yakalandı | Video 06.05.2026 | 12:04
Artvin’de heyelan! Yol ulaşıma kapandı | Video 01:43
Artvin'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı | Video 06.05.2026 | 11:46
Beylikdüzü’nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: Keyfi çalışıyorum var mı itirazın | Video 00:40
Beylikdüzü'nde yolcuyu araca almayan minibüs şoföründen pişkin cevap: "Keyfi çalışıyorum var mı itirazın" | Video 06.05.2026 | 11:45
Ankara’da çete operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Ankara'da çete operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 06.05.2026 | 11:33
SON DAKİKA: Antalya’da Kübra Yapıcı günlerdir aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Önce öldürdüler sonra yaktılar! | Video 03:35
SON DAKİKA: Antalya'da Kübra Yapıcı günlerdir aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Önce öldürdüler sonra yaktılar! | Video 06.05.2026 | 11:02
Burdur’da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı’nın son anları kamerada | Video 00:15
Burdur'da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı'nın son anları kamerada | Video 06.05.2026 | 10:18
Kars’ta 2 bin 200 rakımda 50 santim kar manzarası böyle görüntülendi | Video 03:59
Kars'ta 2 bin 200 rakımda 50 santim kar manzarası böyle görüntülendi | Video 06.05.2026 | 09:54
Tekirdağ’da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:27
Tekirdağ'da sahil yolundaki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 06.05.2026 | 09:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA