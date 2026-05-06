Eyüpsultan’da çatı tamirinden sonra yangın çıktı, daire kullanılamaz hale geldi | Video
06 Mayıs 2026 | 15:27
İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre çatı tamirinin ardından çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Hasar alan 5 katlı binanın son hali havadan görüntülendi.
"YANGIN SAAT 12'DE ÇIKTI"
Yangını gören Muhammed Halil, "Ben burada güvenliğim. Üst katta yangın çıkınca bizi aradılar. Ben baktım duman çıkıyor, karşı binaya çıktım, komşular haber verdi. Yangın saat 12'de çıktı. Çok şükür kimse yaralanmadı" dedi.
"BÜYÜK BİR PATLAMAYLA EVİN KAPILARI SARSILDI"
Yangının çıktığı anda patlama sesi geldiğini söyleyen Mehmet Ateş, "Çatı çalışması için usta geldi. Onarım çalışması yapacaktı. Gittikten 2,3 saat sonra yangın çıktı işi tam yapılmadığı için, güneşte tam tepeye geldiği için bir arıza meydana gelmiş. 1 anda püskürme yaşandı. Büyük bir patlamayla evin kapıları sarsıldı. Evdeki ve binadaki herkes binayı boşalttı" şeklinde konuştu.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
