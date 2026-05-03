Kırklareli'nde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 03 Mayıs 2026 | 16:17 Kırklareli'nde şehir merkezinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz Heykeli'nin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e, D.S. idaresindeki 22 AEP 378 plakalı otomobil çarptı.



Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.