Kırklareli'nde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü
03 Mayıs 2026 | 16:17
Kırklareli'nde şehir merkezinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Kırklareli merkez Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz Heykeli'nin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e, D.S. idaresindeki 22 AEP 378 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan kazanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Kırklareli'nde otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında: 1 ölü 03.05.2026 | 16:14
02:49
Durakta bekleyen genç mühendis feci şekilde hayatını kaybetti | Video 03.05.2026 | 15:28
01:30
Bursa'da ehliyetsiz sürücü zorluk çıkarınca biber gazı yedi | Video 03.05.2026 | 15:05
01:06
00:44
01:41
Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video 03.05.2026 | 14:08
00:45
Gercüş’te traktör uçuruma yuvarlandı... Sürücü atlayarak kurtuldu | Video 03.05.2026 | 14:07
01:48
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi | Video 03.05.2026 | 12:32
03:30
00:25
İlker Aksum ve kızının Hollanda macerası sosyal medyayı salladı... | Video 03.05.2026 | 11:19
04:25
Şişli’de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı | Video 03.05.2026 | 11:04
07:47
01:10
Erzincan’da soda yüklü TIR devrildi | Video 03.05.2026 | 10:27
05:14
00:29
Bursa’da kadınlardan engelli vatandaşa tekme tokat dayak kamerada | Video 03.05.2026 | 10:19
00:35
01:31
Bursa’da sopalı kavga: Çekici sürücüsü aracı esnafın üzerine sürdü | Video 03.05.2026 | 10:14
02:05
03:43
01:42
Bursa’da inşaat işçilerinin sopalı demirli kavgası kamerada | Video 03.05.2026 | 10:08